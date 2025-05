Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες η παραδοχή του πατέρα του Λαμίν Γιαμάλ για το... ένοχο παρελθόν του, ο οποίος πριν τρία χρόνια πήγαινε σε Clasico ως οπαδός της Ρεάλ!

Ο Λαμίν Γιαμάλ αποτελεί το νέο φαινόμενο του ισπανικού ευρωπαϊκού, με την παράσταση που χάρισε απέναντι στην Ίντερ να έχει καταπλήξει άπαντες σε κάθε γωνιά της Γης. Στα 17 του χρόνια ο Γιαμάλ έκανε άνω-κάτω την άμυνα των Νερατζούρι, δεν πιανόταν ούτε με... λάσο και υπήρξε ο καταλύτης των Μπλαουγκράνα που ωστόσο αρκέστηκαν στην ισοπαλία (3-3).

Παρά τα εκατομμύρια κόσμου που τον ακολουθούν στα social media, ο πιο πιστός οπαδός του είναι φυσικά ο πατέρας του, ο οποίος βέβαια κρύβει ένα... ένοχο παρελθόν. Μπορεί άλλωστε τώρα να ζητωκραυγάζει για τα κατορθώματα του γιου του με φανέλα της Μπαρτσελόνα, αλλά μόλις πριν από μερικά χρόνια πήγαινε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» ως ένθερμος φίλος της Ρεάλ.

A Real Madrid fan found this video on his phone where Mounir Nasraoui, Lamine Yamal's father, was with him at the Clasico in 2022. 🤣



