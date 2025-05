Μέχρι και ο Ιντζάγκι αποθέωσε τον Λαμίν Γιαμάλ: «Ταλέντα σαν αυτόν γεννιούνται κάθε 50 χρόνια»

Ο Σιμόνε Ιντζάγκι έπλεξε το εγκώμιο στον Λαμίν Γιαμάλ, που πρωταγωνίστησε στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ίντερ και Μπαρτσελόνα για τα ημιτελικά του Champions League.

Η Ίντερ μπήκε δυνατά στον πρώτο ημιτελικό του Champions League κόντρα στην Μπαρτσελόνα, προηγήθηκε 0-2 στο 21ο λεπτό, αλλά τελικά ισοφαρίστηκε κι έφυγε από το Μοντζουίκ με το 3-3. Η παρουσία του Λαμίν Γιαμάλ στο παιχνίδι ήταν καθοριστική κάτι το οποίο αναγνώρισε και ο Σιμόνε Ιντζάγκι στις δηλώσεις που έκανε μετά το ματς.

Στην 100ή του εμφάνιση με τους Μπλαουγκράνα, ο 17χρονος άσος πραγματοποίησε μια «παράσταση» που άφησε άφωνο τον Ιταλό τεχνικό, που είπε χαρακτηριστικά:

«Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένα φαινόμενο που γεννιέται κάθε 50 χρόνια. Τα τελευταία οκτώ με εννέα χρόνια δεν έχω δει παίκτη σαν αυτόν. Δεν τον είχα δει ποτέ από κοντά. Δημιούργησε πολλά προβλήματα, μας δημιούργησε πολλά προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσεις».

Ο Ιντζάγκι τόνισε ότι οι Νερατζούρι ξεκίνησαν καλά στο παιχνίδι, αλλά το πλάνο τους αποσταθεροποιήθηκε από την ατομική ποιότητα του νεαρού Ισπανού εξτρέμ:

«Ξεκινήσαμε δυνατά, αλλά μετά (ο Γιαμάλ) μας έφερε σε δύσκολη θέση. Έπρεπε να διπλασιάσουμε τις άμυνες πάνω του. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες προσαρμογές, διαχειριστήκαμε καλύτερα την κατάστασή του, αλλά δεν είναι εύκολο. Πραγματικά με εντυπωσίασε σήμερα».

