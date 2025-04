Οι ευρωπαϊκές «μάχες» της Μπαρτσελόνα συνέπεσαν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και οι οπαδοί των Μπλαουγκράνα ψήφισαν.... δαγκωτό Champions League.

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα βρέθηκαν στην ατυχή θέση να πρέπει να... διαλέξουν ανάμεσα στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αφού οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των Μπλαουγκράνα συνέπεσαν σε Euroleague και Champions League την Τετάρτη. Παρ'όλα αυτά, όπως αποδείχθηκε, ψήφισαν... δαγκωτό ποδόσφαιρο, αφού το «Palau Blaugrana» είχε ελάχιστο κόσμο στις κερκίδες του για το Game 3 των play-offs απέναντι στη Μονακό, ενώ το Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης ήταν κατάμεστο για τον μεγάλο «αστεράτο» ημιτελικό της ομάδας του Φλικ απέναντι στην Ίντερ!

When you have a do-or-die game in the EuroLeague but the football team is playing in the Champions League semifinals 🫣 pic.twitter.com/YwVJNsksPA