Στους ανίσχυρους του β' προκριματικού του Champions League θα βρεθεί ο Παναθηναϊκός αν τερματίσει 2ος, σύμφωνα με τον αλγόριθμο του Football Meets Data. Οι δύσκολοι αντίπαλοι και τι σημαίνει αυτό για το Europa League.

Τα Play Off της Stoiximan Superlague απέχουν μόλις τρεις στροφές από την ολοκλήρωσή τους και ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο για τη 2η θέση (+3 από ΑΕΚ, +4 από ΠΑΟΚ), που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Οι Πράσινοι στοχεύουν στην έναρξη του ευρωπαϊκού ταξιδιού τους από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση όπως συνέβη κα τη σεζόν 2023-24, με τα δεδομένα, όμως, να έχουν δυσκολέψει αναφορικά με τις κληρώσεις και τους πιθανούς τους αντιπάλους.

Όπως προκύπτει από τον αλγόριθμο του Football Meets Data που ανανεώνει κάθε εβδομάδα τον «χάρτη» των προκριματικών αν τελείωναν τώρα όλα τα πρωταθλήματα, ο Παναθηναϊκός αναμένεται μπει στον 2ο γύρο ως ανίσχυρος. Για την ακρίβεια, υποχώρησε από το γκρουπ των ισχυρών που βρισκόταν μία εβδομάδα πριν, λόγω των αποτελεσμάτων που μεσολάβησαν στις ευρωπαϊκές Λίγκες και επηρέασαν ανάλογα το seeding.

