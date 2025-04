Φλικ: «Σε άλλες χώρες, διευκολύνουν τις ομάδες που παίζουν στο Champions League, αλλά όχι στην Ισπανία!»

Ο Χάνσι Φλικ κατηγόρησε τη La Liga για το πρόγραμμα της, λέγοντας πως αντί να στηρίζει τις ομάδες του Champions League, τις δυσκολεύει ακόμα περισσότερο σε σχέση με άλλες χώρες.

Ο Χάνσι Φλικ τα είπε έξω από τα δόντια για το πρόγραμμα της La Liga, στη συνέντευξη Τύπου λίγες μέρες πριν τον αγώνα με τη Θέλτα(19/4). Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα ανέφερε πως σε άλλες ευρωπαϊκές λίγκες οι ομάδες του Champions League έχουν περισσότερη στήριξη, ενώ η δική του ομάδα καλείται να παίξει με τη Βαγιαδολίδ μόλις τρεις μέρες πριν τη ρεβάνς με την Ίντερ (6/5), αφήνοντας τους παίκτες του χωρίς αρκετό χρόνο για ξεκούραση.

Πιο συγκεκριμένα ο 60χρονος τεχνικός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Κάθε ομοσπονδία, ή κάθε λίγκα, νοιάζεται για τις ομάδες της, αλλά εδώ δεν το κάνουν. Μας επιτρέπουν να παίζουμε και μετά να επιστρέφουμε στις 5 ή 6 το πρωί. Είναι απίστευτο. Αυτό το πρόγραμμα δεν μας βοηθάει και δεν βοηθάει ούτε το ισπανικό ποδόσφαιρο».

🚨⚠️ Hansi Flick: “Every federation, or every league cares about their clubs, but here they do not”.



“We're allowed to play, then come back at 5 or 6 in the morning. It's unbelievable”.



“This calendar doesn't help us, and it doesn't help Spanish football either”. pic.twitter.com/40OmUDUAj1