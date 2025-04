Απίθανα πράγματα στο Μπέρμιγχαμ, αφού σεκιούριτι της Άστον Βίλα έβγαλαν από το «Villa Park» 13χρονο που πανηγύρισε το πρώτο γκολ της Παρί.

Ο Μαέλ θα θυμάται για πολύ καιρό το δώρο γενεθλίων του, αλλά ίσως όχι για τους σωστούς λόγους. Σε ηλικία 13 ετών, ο νεαρός φίλος της Παρί ταξίδεψε μέχρι το Μπέρμιγχαμ για τον επαναληπτικό του προημιτελικό του Champions League. Συνοδευόμενος από τον πατέρα του και δύο φίλους, ο νεαρός δεν κατάφερε να παραμείνει στο «Villa Park» μέχρι το τέλος του αγώνα, καθώς του ζητήθηκε από την ασφάλεια να φύγει από το γήπεδο μετά από έντονο πανηγυρισμό μετά το πρώτο γκολ της Παρί Σεν-Ζερμέν.

@PSG_inside avec le fils de mon pote nous venons de nous faire expulser à la mi-temps par la sécu juste parce que le petit a osé lever les bras sur le but parisien. Nous lui avions offert ce déplacement pour son anniversaire... En pleur c nul et injuste pic.twitter.com/kFD0qPbEBc