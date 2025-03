Μάρκο Φαν Μπάστεν : «Ο Άλβαρες αγγίζει την μπάλα μόνο μία φορά, η UEFA έχει ευθύνη να το διορθώσει»

Μέσω Instagram, ο Μάρκο Φαν Μπάστεν αναφέρθηκε στη φάση με τον Χουλιάν Άλβαρες, τονίζοντας ότι ο Αργεντινός επιθετικός είχε επαφή με την μπάλα και υποστήριξε πως η UEFA πρέπει να επέμβει.

Το πέναλτι του Χουλιάν Άλβαρες που ακυρώθηκε έχει ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις. Ο Αργεντινός επιθετικός της Ατλέτικο κατάφερε να σκοράρει στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στη Ρεάλ (2-4 πέν.) που επικράτησε στη «ρώσικη» ρουλέτα και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League,αλλά το γκολ του 25χρονου Αργεντινου ακυρώθηκε γιατί θεωρήθηκε ότι έκανε διπλή επαφή με την μπάλα.

Μέσω ενός story στο Instagram, ο Μάρκο Φαν Μπάστεν τόνισε ότι ο Άλβαρες δεν έκανε διπλή επαφή και ότι η μπάλα άγγιξε μόνο μία φορά, υποστηρίζοντας πως η UEFA πρέπει να διορθώσει το λάθος.

«Δεν παίρνω το μέρος ούτε της Ρεάλ ούτε της Ατλέτικο, αλλά ο Χουλιάν Άλβαρες αγγίζει την μπάλα μόνο μία φορά. Η UEFA έχει την ευθύνη να το διορθώσει,» έγραψε χαρακτηριστικά.

