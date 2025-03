Το περιστατικό με την εκτέλεση πέναλτι του Άλβαρες παρακίνησε την UEFA να συζητήσει με IFAB και FIFA για την αλλαγή του κανονισμού.

Η πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης επί της Ατλέτικο Μαδρίτης στην διαδικασία των πέναλτι «σημαδεύτηκε» από ένα σπάνιο συμβάν κατά την εκτέλεση του Χούλιαν Άλβαρες, που οδήγησε στην ακύρωσή του, παρ' ότι εκείνος είχε ευστοχήσει.

Ο Αργεντινός επιθετικός γλίστρησε κατά την εκτέλεσή του με αποτέλεσμα να βρει την μπάλα και με τα δύο του πόδια κι έτσι σύμφωνα με τον κανονισμό εκείνη δεν μέτρησε και το πέναλτι θεωρήθηκε ως χαμένο, με την Ρεάλ Μαδρίτης να παίρνει ένα ανέλπιστο προβάρισμα.

Η εξέλιξη αυτή «ενεργοποίησε» την UEFA, η οποία ενημέρωσε επίσημα πως πήρε την απόφαση να ξεκινήσει συζητήσεις με την FIFA και την IFAB για να αλλάξει ο κανονισμός για τις περιπτώσεις που θα αφορούν την διπλή επαφή κατά την εκτέλεση που γίνεται χωρίς την θέληση του εκτελεστή.

Breaking: UEFA will launch talks with FIFA and IFAB to determine whether the double touch law on penalties should be changed after the Alvarez incident "in cases where a double touch is clearly unintentional".