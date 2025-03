Αλβαρες για το πέναλτι στο Ατλέτικο-Ρεάλ: «Τι να σας πω... Μπορεί να είναι, μπορεί και όχι...» (vid)

Η ισπανική τηλεόραση «συνέλαβε» τον Αλβαρες όταν μιλούσε με τους συμπαίκτες του μετά την ακύρωση του πέναλτι που εκτέλεσε στο Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης.

Το κεντρικό πρόσωπο των τελευταίων ωρών στο ευρωπαϊκό football είναι ο Αλβαρες, με αφορμή το πέναλτι που εκτέλεσε στη σχετική ψυχοφθόρο διαδικασία όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης αποκλείστηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης, στη φάση των «16» του Champions League.

Ο Αργεντινός επιθετικός ναι μεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα παρότι γλίστρησε, όμως μέσω VAR δεν μέτρησε για εύστοχο επειδή του καταλογίστηκε διπλή επαφή, ότι δηλαδή βρήκε την μπάλα και με τα δύο πόδια.

Η ισπανική τηλεόραση «συνέλαβε» τον 25χρονο στράικερ όταν και είχε «πηγαδάκια» με τους συμπαίκτες του αναφορικά με τη συγκεκριμένη φάση και στη χώρα της Ιβηρικής «διάβασαν» τα χείλη του.

«Τι να σας πω... Μπορεί να είναι, μπορεί και όχι...», φέρεται να έλεγε ο ίδιος τους άλλους «ροχιμπλάνκος».

"It could be. I don't know, but it could be," ("Puede ser. No lo sé, pero puede ser") Julián Álvarez told his teammates after touching the ball twice in his penalty. pic.twitter.com/3dGCdVVEC6