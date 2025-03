Για πέμπτη φορά σε ισάριθμες συναντήσεις τους στο Champions League η Ατλέτικο Μαδρίτης γνώρισε τον αποκλεισμό από τη Ρεάλ, βλέποντας ξανά την επιτυχία να... ξεγλιστρά με δραματικό τρόπο στο φινάλε.

Οι μονομαχίες μεταξύ Ατλέτικο Μαδρίτης και Ρεάλ Μαδρίτης αποτέλεσαν το πιο «καυτό» ζευγάρι της περασμένης δεκαετίας στο Champions League. Από τη σεζόν 2013/14 ως τη σεζόν 2016/17, η αντιπαλότητα των μεγάλων αντιπάλων της ισπανικής πρωτεύουσας έφτασε στο απόγειό της, με ετήσιο «ραντεβού» στα νοκ-άουτ που έληγε πάντα υπέρ της Βασίλισσας.

Τι κι αν πέρασαν επτά χρόνια από την τελευταία τους συνάντηση; Οι Ροχιμπλάνκος βίωσαν τον παλιό γνωστό... εφιάλτη, αυτόν του αποκλεισμού από τη «μισητή» τους συμπολίτισσα για πέμπτη φορά σε ισάριθμες νοκ-άουτ μονομαχίες. Είτε είναι φάση των «16», είτε τελικός, μοιάζει να μην είναι γραφτό για την ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε να πανηγυρίσει κόντρα στην άσπονδη εχθρό της. Και πολύ περισσότερο, η Ατλέτικο δείχνει... καταραμένη και καταδικασμένη να χάνει στις λεπτομέρειες, στο φινάλε, με δραματικό για την ίδια επίλογο.

Αυτή τη φορά, το σύνολο του Κάρλο Αντσελότι πέταξε εκτός προημιτελικών την Ατλέτικο μέσα στο «Metropolitano», στα πέναλτι, μετά από μια διαδικασία που θα μνημονεύεται για καιρό λόγω του ακυρωθέντος γκολ του Χούλιαν Άλβαρες που ουσιαστικά καθόρισε τις ισορροπίες. Προσθέτοντας ακόμα μία σελίδα σε όλους τους πιθανούς κι απίθανους τρόπους που οι Ροχιμπλάνκος αποκλείστηκαν από τη Ρεάλ στη... διοργάνωση της. Ας θυμηθούμε αναλυτικά:

Ο Σέρχιο Ράμος μετακόμισε πριν μερικές εβδομάδες στη Μοντερέι του Μεξικού και πήρε τη φανέλα με το Νο93, προς τιμή της Βασίλισσας και της σπουδαιότερης στιγμής του στη μυθική του καριέρα με τη Ρεάλ: 93, όπως το 90+3' που έγραφε το matrix του «Ντα Λουζ» τον Μάιο του 2014, το λεπτό στο οποίο ο βετεράνος Ισπανός ισοφάρισε την Ατλέτικο και έστειλε τον τελικό στην παράταση, αλλάζοντας ουσιαστικά τον ρου της ιστορίας. Η Ατλέτικο που νωρίτερα στη σεζόν είχε ήδη σπάσει το «δίπολο» του Clasico στη La Liga κατακτώντας το πρώτο της πρωτάθλημα μετά από 18 χρόνια, ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει και το πρώτο της Champions League. Αντ' αυτού, συνετρίβη στην παράταση με 4-1 και η Βασίλισσα επανήλθε στον θρόνο της, ξεκινώντας έτσι τη δυναστεία των έξι ευρωπαϊκών σε 11 σεζόν!

⌛️—90+3’



Real Madrid were a minute away from losing the 2014 Champions League final.



Then Sergio Ramos did this 🔊 (🎥 @realmadrid) pic.twitter.com/9YzKSxjyhD