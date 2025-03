Ο Λαμίν Γιαμάλ ανέβαλε για λίγο το Ραμαζάνι για να μιμηθεί τον Μέσι και τα κατάφερε περίφημα με απίθανη ασίστ και γκολ!

Η ζωή του Λαμίν Γιαμάλ ορίζεται από την παρουσία δύο γυναικών: της μητέρας του, Σίλα και της γιαγιάς του, Φατιμά. Σαν να είχε έναν διακόπτη για να ανοιγοκλείνει τα μάτια του γιου της, η Σίλα έσβησε τις δυστυχίες μιας ζωής όταν βρέθηκε στα πρόθυρα της περιθωριοποίησης. «Ίσως να μην είχα τα καλύτερα παιδικά χρόνια στον κόσμο, αλλά φρόντισε να μην δω τίποτα. Εβλεπα μόνο όμορφα πράγματα» είχε πει ο παίκτης σε συνέντευξή του.

How did Lamine Yamal even see That Pass?

The guy is unreal. Any other footballer shoots that ball straight at goal pic.twitter.com/9XUJ8SqwoO