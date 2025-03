Ο Χάρι Κέιν κατάφερε να σπάσει ένα σημαντικό ρεκόρ με το γκολ που σημείωσε χθες κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν κι έχει βάλει... πλώρη για ένα ακόμη του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Η Μπάγερν Μονάχου κέρδισε ξανά χθες την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 και προκρίθηκε έτσι στα προημιτελιά του Champions League, με τον Χάρι Κέιν να κάνει μία εξαιρετική εμφάνιση σκοράροντας το πρώτο τέρμα της ομάδας του και δίνοντας την ασίστ για το δεύτερο.

Με το γκολ αυτό που σημείωσε o 31χρονος Άγγλος επιθετικός έφτασε τα δέκα στην φετινή σεζόν κι έτσι έγινε ο μοναδικός Άγγλος ποδοσφαιριστής που φτάνει σε διψήφιο νούμερο τερμάτων σε μία σεζόν της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

10 - Harry Kane is the first ever English player to score 10 goals in a single European Cup/UEFA Champions League campaign. Exceptional. pic.twitter.com/46kSk1882R

Ακόμη, με τις δύο συμμετοχές σε γκολ που είχε χθες, έφτασε συνολικά τις 50 (39 γκολ και 11 ασίστ) κι έγινε μόλις ο δεύτερος Άγγλος που το καταφέρνει. Πρώτος ήταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του έχοντας 52 (16 γκολ και 36 ασίστ) κι αυτός ουσιαστικά είναι ο στόχος του Χάρι Κέιν.

50 - Harry Kane is the second Englishman with 50+ goals and assists combined in UEFA Champions League history (39 goals, 11 assists), along with David Beckham (16 goals, 36 assists). Icons. pic.twitter.com/kkirBFWdZx