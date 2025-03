Η Γιαμάλ και Ραφίνια οδήγησαν την Μπαρτσελόνα στη νίκη και την πρόκριση επί της Μπενφίκα σπάζοντας δύο τρομερά ρεκόρ.

Η Μπαρτσελόνα δεν είχε διάθεση για... παιχνίδια στον χθεσινό αγώνα με την Μπενφίκα και κάνοντας μία ολοκληρωτική εμφάνιση επικράτησε με 3-1 της Μπενφίκα παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά.

Πρωταγωνιστές για τους Καταλανούς ήταν οι Γιαμάλ και Ραφίνια, που έκαναν πάλι υπέροχα πράγματα πάνω στο χορτάρι, τα οποία αυτή τη φορά συνοδεύτηκαν και από ρεκόρ. Ο νεαρός Ισπανός, με το γκολ και την ασίστ που πέτυχε, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που κάνει κάτι τέτοιο, αφού το κατάφερε σε ηλικία 17 ετών και 241 ημερών, δηλαδή 22 μέρες νωρίτερα από τον προηγούμενο κάτοχο Μπριλ Εμπολό.

1 - At 17 years and 241 days, Lamine Yamal has become the youngest player to both score and assist in the same Champions League game, surpassing Breel Embolo's previous record for Basel against Ludogorets Razgrad in 2014 (17 years, 263 days). Diamond. pic.twitter.com/FMW90JBgy2