Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία... ανάσα από την απευθείας συμμετοχή του στο League Stage του Champions League

Ο Ολυμπιακός έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την κατάκτηση της Stoiximan Superleague, η οποία τον φέρνει πιο κοντά στην απευθείας είσοδο στο League Stage του Champions League.

Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στην «OPAP Arena» κόντρα στην ΑΕΚ με 1-0 χάρη στο γκολ του Τσικίνιο στο 90ο λεπτό τον βοήθησε να εδραιώσει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στην κούρσα για την κατάκτηση της Stoiximan Superleague, αφού πλέον απέχει πέντε βαθμούς από την «Ένωση» και οκτώ από τον Παναθηναϊκό.

Με επτά παιχνίδια να απομένουν σε κανονική διάρκεια και Play Off, οι «ερυθρόλευκοι» είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως δειχνει και ο αλγόριθμος του Football Meets Data. Το να πάρουν το πρωτάθλημα οι Πειραιώτες και δει στα 100 χρόνια από την ίδρυσή τους είναι κάτι πολύ σημαντικό από μόνο του, ωστόσο φέτος είναι πιθανό να καρπωθούν κι ένα επιπλέον όφελος.

Βλέπετε, όπως είναι τώρα τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός, αν κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα βρεθεί απευθείας στο League Stage του Champions League της νέας σεζόν, αφού είναι η ομάδα με την μεγαλύτερη βαθμολογία από κείνες των χωρών που δεν έχουν «καπαρωμένη» θέση στην κύρια φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Υπάρχουν μονάχα δύο ομάδες που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία από τους Πειραιώτες στις χώρες αυτές, η Ντινάμο Ζάγκρεμπ και η Ρέιντζερς, όμως αμφότερες δεν βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των πρωταθλημάτων τους, από τις οποίες απέχουν 7 και 16 βαθμούς αντίστοιχα.

Μάλιστα, ο Ολυμπιακός, που έχει 54.500 βαθμούς, αν καταφέρει την Πέμπτη (06/03-22:00) να κερδίσει την Μπόντο Γκλιμτ στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τους «16» του Europa League, θα μπορέσει να προσπεράσει την Ντινάμο Ζάγκρεμπ και να μην ανησυχεί για την θέση που θα τερματίσει. Κι αυτό δεν θα μπορεί να αλλάξει, αφού οι Κροάτες έχουν αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Έτσι, μετά θα έχει μόνο στο μυαλό του την Ρέιντζερς, η οποία όμως είναι πάρα πολλούς βαθμούς πίσω από την Σέλτικ και μία πιθανή ανατροπή μοίαζει αδύνατη. Κάπως έτσι οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι αγκαλιά με την επιστροφή τους στα... μεγάλα σαλόνια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μετά από τέσσερα χρόνια.

Στο σχετικό πίνακα βρίσκεται και η αντίπαλός του, Μπόντο Γκλιμτ, η οποία είναι και στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος Νορβηγίας, ωστόσο για να τον προβληματίσει τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να τον αποκλείσει και να κάνει μία μεγάλη πορεία στην διοργάνωση.

Big weekend in the race for direct UCL entry.



Dinamo 🇭🇷 wasted another opportunity to cut the deficit to 1st place, but couldn't beat Hajduk at home. Remained at -7 pts from 1st place.



Olympiacos 🇬🇷 won the huge match vs AEK away and increased the lead to +5 pts!



They… pic.twitter.com/zJ19wgYRd0