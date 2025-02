Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να προκριθεί απευθείας στη League Phase του Champions League αν κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα κι αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση για τα μίνιμουμ χρήματα που θα βάλει στα ταμεία του.

Η πρώτη σεζόν του ανανεωμένου Champions League δεν είχε ελληνικό εκπρόσωπο, κάτι όμως που μπορεί να αλλάξει την επόμενη χρονιά. Είτε μέσω των προκριματικών, όπου η Ελλάδα θα βγάλει δύο ομάδες και θα αποκτήσει διπλές πιθανότητες, είτε απευθείας από τη League Stage αν το πρωτάθλημα καταλήξει στον Ολυμπιακό.

Οι Ερυθρόλευκοι κατέχουν αυτή τη στιγμή το προνομιούχο εισιτήριο που θα δοθεί στον πρωταθλητή από τα Top-11 πρωταθλήματα και κάτω με την υψηλότερη βαθμολογία στην UEFA, εισιτήριο που κρατούν στα χέρια τους όντας πρωτοπόροι στη Stoiximan Superleague.

Τα πράγματα ακόμα είναι ρευστά καθώς η κούρσα παραμένει... ορθάνοιχτη (στο -2 η ΑΕΚ, στο -5 ο Παναθηναϊκός), ωστόσο το κίνητρο των Πειραιωτών να αντέξουν μέχρι τέλους είναι ισχυρό. Τόσο για τη συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αυτή καθ' αυτή, όσο και για τα οικονομικά οφέλη που αυτή εξασφαλίζει.

Όπως προκύπτει από το ανεπίσημο chart που συνέταξε η σελίδα Football Meets Data για τα έσοδα των ομάδων του φετινού Champions League, ενδεχόμενη είσοδος των Ερυθρολεύκων στην εν λόγω φάση θα τους εξασφαλίσει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ!

UEFA prize money (unofficial) for teams eliminated in UCL league stage:



€58.8m 🇩🇪 RB Leipzig (3⃣ pts)

€43.0m 🇩🇪 Stuttgart (1⃣0⃣ pts)

€42.5m 🇦🇹 Salzburg (3⃣ pts)

€41.3m 🇺🇦 Shakhtar (7⃣ pts)

€39.7m 🇭🇷 Dinamo (1⃣1⃣ pts)

€35.3m 🇮🇹 Bologna (6⃣ pts)

€32.0m 🇷🇸 C. zvezda (6⃣ pts)… pic.twitter.com/skCsD6TPvH