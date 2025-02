Παυλίδης και Τζόλης αρνούνται να... ξυπνήσουν από την ονειρική πρώτη τους σεζόν στο Champions League! (vid)

Η παρθενική σεζόν στο Champions League εξελίσσεται ονειρικά για τον Βαγγέλη Παυλίδη και τον Χρήστο Τζόλη, συνδυάζοντας σούπερ εμφανίσεις, βραβεία MVP, γκολ, ασίστ και... προκρίσεις για τις ομάδες τους!

Το περασμένο καλοκαίρι ήταν η στιγμή για το αναμενόμενο step-up. Το δίκαιο πλήρωμα του χρόνου μετά από μια σεζόν καριέρας, με επιδόσεις και εμφανίσεις «εισιτήριο» ανέλιξης. Βαγγέλης Παυλίδης και Χρήστος Τζόλης συνάσπισαν την περσινή σεζόν το Top-2 των κορυφαίων Ελλήνων σκόρερ παγκοσμίως. Ο πρώτος με 29 γκολ στην Eredivisie, ο δεύτερος με 22 γκολ στην Τσβάιτε Λίγκα. Αμφότεροι, φυσικά, με τα βλέμματα των κορυφαίων πρωταθλημάτων στραμμένα πάνω τους.

Ο προορισμός στο φινάλε δεν επρόκειτο για κάποια από τις πέντε διασημότερες Λίγκες. Ο 27χρονος στράικερ κατέληξε στην Μπενφίκα, με ρεκόρ μέχρι τότε για Έλληνα σέντερ φορ, 21χρονος πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ στην Μπριζ, με στόχο ένα πιο στέρεο βήμα από το πρώιμο ίσως άλμα στην Premier League και τη Νόριτς. Ό,τι δεν έκρυβε, ωστόσο, το πρωτάθλημα στο οποίο μετακόμισαν, το επιφύλασσε και με το παραπάνω η ευρωπαϊκή προοπτική.

Επτά μήνες σχεδόν μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, οι δύο Έλληνες παίκτες (συνεχίζουν να) διαπρέπουν στο Champions League. Με τις ομάδες τους στους «16» της διοργάνωσης, ζωντανές από τη League Phase, θριαμβεύτριες στον πρώτο γύρο των νοκ-άουτ. Και τους ίδιους σε πρωταγωνιστικό ρόλο, με γκολ, ασίστ, βραβεία MVP, ρεκόρ και εμφανίσεις που έχουν εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία, μετατρέποντας την παρθενική τους σεζόν στα «αστέρια» στην ιδανικότερη γνωριμία και εξοικείωση της ελίτ με τις αφεντιές τους!

Κάθε παιχνίδι των Αετών στο Champions League και μια νέα ευκαιρία για να λάμψει. Η φετινή χρονιά του Βαγγέλη Παυλίδη στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έχει ήδη γραφτεί στην ιστορία, χωρίς καν να έχει γραφτεί ο επίλογος. Το κοντέρ έφτασε αισίως τα 7 γκολ, επίδοση που συνιστά ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή στην εποχή του Champions League, όπως και συνολικά στην ιστορία της Μπενφίκα!

Παίκτες όπως ο Ντάργουιν Νούνιες και ο Ζοάο Μάριο, πρωταγωνιστές στην πορεία της σεζόν 2022/23 ως τα προημιτελικά, σταμάτησαν στα έξι γκολ σε δέκα αναμετρήσεις. Ακόμα πιο θρυλικές φιγούρες όπως ο Νούνο Γκόμες, δεν ξεπέρασαν τα πέντε σε μία σεζόν. Ο 27χρονος διεθνής τους άφησε όλους πίσω του, σφραγίζοντας το τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι που σκοράρει στη φετινή διοργάνωση, ένα ακόμα για να ρίξει στο... καναβάτσο τη Μονακό και να σφραγίσει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Vangelis Pavlidis is the first Benfica player in the #UCL era to score seven goals in a single edition of the Champions League. ⚽️ pic.twitter.com/wnIFyJbM9J