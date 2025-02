Ο Βαγγέλης Παυλίδης κάτι... παθαίνει όταν συναντά την Μονακό και με το γκολ που σημείωσε στη ρεβάνς των play-offs του Champions League έγραψε ιστορία για την Μπενφίκα.

Η Μπενφίκα είχε αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στη Μονακό στο Πριγκιπάτο χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Βαγγέλης Παυλίδης στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα play-offs του Champions League.

Ο Έλληνας διεθνής πρωταγωνίστησε και στη ρεβάνς της Λισαβόνας, εκεί όπου πέραν της ασίστ που έδωσε στον Ακτούρκογλου, κατάφερε να βρει ξανά δίχτυα! Η Μπενφίκα κέρδισε πέναλτι στο 76', με τον Παυλίδη να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Ήταν εύστοχος απέναντι στον Μαγιέτσκι κάνοντας το 2-2 για τους Αετούς. Παράλληλα, έφτασε τα 7 γκολ στη φετινή διοργάνωση γράφοντας ιστορία στην Μπενφίκα, καθώς έγινε ο κορυφαίος της σκόρερ σε μία σεζόν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τον 21ο αιώνα, αφήνοντας πίσω του τους Ζοάο Μάριο και Ντάργουιν Νούνιες (με 6 γκολ), ρεκόρ που είχε ισοφαρίσει στο πρώτο ματς.

Vangelis Pavlidis is the first Benfica player in the #UCL era to score seven goals in a single edition of the Champions League. ⚽️ pic.twitter.com/wnIFyJbM9J