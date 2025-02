Τιερί Ανρί: «Πιο ταλαντούχος ο Μπαπέ από τον Χάαλαντ»

Ο Τιερί Ανρί πήρε θέση στη σύγκριση Μπαπέ – Χάαλαντ, εξηγώντας ότι ο Γάλλος έχει περισσότερο ταλέντο και θα τον επέλεγε στην ομάδα του.

Ο Τιερί Ανρί κλήθηκε να εκφράσει την άποψή του για τη σύγκριση μεταξύ Κιλιάν Mπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ, μετά το ματς της Σίτι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης(2-3). Μιλώντας στο «CBS Sports», ο Γάλλος παλαίμαχος επιθετικός και νυν προπονητής ανέλυσε τις διαφορές τους, επισημαίνοντας ότι, κατά τη γνώμη του, ο 26χρονος στράικερ της Βασίλισσας είναι πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής.

«Ο Κιλιάν έχει περισσότερη ποικιλία στο παιχνίδι του, για μένα, έχει περισσότερο ταλέντο . Είναι ένας τύπος που προσπαθεί να παίξει εννιά εδώ και ενάμιση χρόνο. Προσπάθησαν να το κάνουν στην Παρί Σεν Ζερμέν και δεν του βγήκε πολύ καλά. Τώρα το κάνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, τον μεγαλύτερο σύλλογο στην Ευρώπη. Πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η χθεσινή βραδιά (11/2) στο Champions League, όμως, ήταν ιστορική και για τους δύο. Ο Χάαλαντ κατάφερε να «σπάσει» ένα αρνητικό ρεκόρ που είχε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μέχρι χθες δεν είχε καταφέρει να σκοράρει εναντίον της στις προηγούμενες τέσσερις συναντήσεις τους στη διοργάνωση.

Ο Ανρί τόνισε ερωτηθείς από τον Τζέιμι Κάραχερ ποιον παίκτη θα προτιμούσε να έχει στην ομάδα του αν ήταν προπονητής τόνισε : «Μαπέ, επειδή κάνει διαφορετικές επιλογές. Για έναν προπονητή, μπορεί να παίξει δεξιά, μπορεί να παίξει αριστερά και μπορεί να παίξει στη μέση. Μπορεί ο Χάαλαντ να παίξει οποιαδήποτε θέση εκτός από εννιάρι; Για παράδειγμα, επιτρέψτε μου να σας κάνω μια ερώτηση… Ποιον θα προτιμούσατε να μαρκάρετε;»

"Mbappé all day."



Thierry Henry picks his striker between Kylian Mbappé and Erling Haaland from a coach's point of view 👀 pic.twitter.com/i1sgINx0RX