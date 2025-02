Οι συνομιλίες της UEFA με τον όμιλο Relevent Sports δημιουργούν μία νέα προοπτική για την διεξαγωγή ευρωπαϊκών αναμετρήσεων στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και του τελικού του Champions League!

Ένα βήμα πιο κοντά στην διεξαγωγή ενός τελικού Champions League στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να σημαίνουν οι διαπραγματεύσεις της UEFA και της ECA με τον όμιλο Relevent Sports.

Η Relevent Sports Group είναι μια εταιρεία αθλητικών μέσων ενημέρωσης και προώθησης αθλητικών εκδηλώσεων με έδρα τη Νέα Υόρκη και επιθυμεί τώρα να πάρει σημαντικά δικαιώματα, εάν επιτευχθεί η συμφωνία με την UEFA.

Κάτι τέτοιο θα σήμαινε τη λήξη της συνεργασίας της UEFA με την TEAM Marketing, η οποία ήταν αρχικά υπεύθυνη για τα σημαντικότερα brands που σχετίζονται με το Champions League. Να σημειωθεί ότι η Relevent Sports Group ανήκει στον δισεκατομμυριούχο Στέφεν Ρος, ο οποίος επιθυμεί εδώ και καιρό να φιλοξενήσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς αγώνες ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ! Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, εάν οι δύο πλευρές δώσουν τα χέρια, ένας τελικός Champions League στις ΗΠΑ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέχρι το 2033.

