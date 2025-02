Η νέα λίστα της Μάντσεστερ Σίτι για τη νοκ άουτ φάση του Champions League έκρυβε μία έκπληξη, με τον τραυματία Ρόδρι να έχει συμπεριληφθεί από τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Ρόδρι μπορεί να είναι εκτός αγωνιστικής δράσης, ωστόσο σκοπεύει να επιστρέψει πριν ολοκληρωθεί η τρέχουσα σεζόν. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται να κατανοεί την επιθυμία του παίκτη του, τον οποίο συμπεριέλαβε στη λίστα της Μάντσεστερ Σίτι για τα νοκ άουτ του Champions League, όπου θα έχουν ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο. Η απουσία του Ισπανού από τους Citizens είναι ιδιαίτερα αισθητή, ωστόσο ο ίδιος δεν είναι ακόμα σε κατάσταση να αγωνιστεί μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη.

Παράλληλα, το «αφεντικό» των Πολιτών συμπεριέλαβε στην ανανεωμένη ευρωπαϊκή τους λίστα και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματά τους. Πρόκειται για τους Ομάρ Μαρμούς, Νίκο Γκονσάλες και Αμπντουκόντιρ Κουσάνοφ που επίσης θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν για τη Σίτι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

