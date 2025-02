Τα δεδομένα σχετικά με την συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League σε περίπτωση που κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Η περσινή ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού που στο τέλος της έφτασε στην κατάκτηση του Conference league, σε συνδυασμό με την εφετινή στο Europa League, έχουν δώσει αρκετούς πόντους στους «ερυθρόλευκους» στην βαθμολογία της UEFA, προσφέροντάς τους μια χρυσή... ευκαιρία για την επόμενη σεζόν. Αρκεί βέβαια, οι Πειραιώτες να καταφέρουν να τερματίσουν πρώτοι στα play offs της Stoiximan Super League και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Το Football Meets Data ανέλυσε τα στοιχεία αυτού του σεναρίου και με δεδομένο οτι στα προκριματικά δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις (σ.σ δηλαδή θα περάσουν οι ομάδες που είναι στο γκρουπ των ισχυρών), παρουσίασε σε ποια φάση και σε ποιο γκρουπ δυναμικότητας θα είναι ο Ολυμπιακός.

Πρώτα απ' όλα, στην βαθμολογία που προσφέρει μία θέση απευθείας στην League Phase του Champions League, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 3η θέση, έχοντας από πάνω τους την Ρέιντζερς και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Μόνο που καμία από τις δύο, δεν θεωρείται φαβορί για να κατακτήσει τον τίτλο στην χώρα τους. Οι Σκωτσέζοι είναι 2οι με 10 βαθμούς διαφορά από την πρώτη Σέλτικ, ενώ οι Κροάτες είναι 3οι με 5 βαθμούς διαφορά από την Χάιντουκ και 7 από την Ριέκα. Άρα, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να στεφθεί πρωταθλήτρια και να πάρει αυτή το εισιτήριο.

