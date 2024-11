Χωρίς... ίχνος ροτέισον παρέταξε ο Άρνε Σλοτ τη Λίβερπουλ για το μεγάλο παιχνίδι του Champions League κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μπορεί να είναι... άνετη στο Champions League, μπορεί να πλησιάζει το κρίσιμο ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι για το πρωτάθλημα (01/12), αλλά το Λίβερπουλ - Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα τεράστιο ματς και ο Άρνε Σλοτ δεν έκανε το παραμικρό ροτέισιον.

Ο Ολλανδός επέλεξε την πιο «δυνατή» του ενδεκάδα με τους Κέλεχερ, Μπράντλεϊ, Ρόμπερτσον, Κονατέ και Φαν Ντάικ στο τέρμα και την άμυνα, τους Χράφενμπερχ, Τζόουνς και Μακ Άλιστερ στη μεσαία γραμμή και τους Ντίας, Σαλάχ και Νούνιες στην επίθεση.

