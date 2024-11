Η Μπαρτσελόνα κοινοποίησε στα social media φωτογραφίες από το πρόσωπο του Πάου Κουμπαρσί ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από χτύπημα που δέχτηκε στην αναμέτρηση με τον Ερυθρό Αστέρα.

Η Μπαρτσελόνα πέρασε σβηστά από το Βελιγράδι, επικρατώντας άνετα με 5-2 του Ερυθρού Αστέρα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Χάνσι Φλικ είδε ωστόσο τον Πάου Κουμπαρσί να αποχωρεί στο 67ο λεπτό του αγώνα, έπειτα από σκληρό χτύπημα που δέχτηκε στο πρόσωπο, από τον Σπάγιτς, ο οποίος τον βρήκε άθελα του με τις τάπες.

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικές αντικαταστάθηκε άμεσα καθώς το χτύπημα του «έσκισε» το μάγουλο και χρειάστηκε να του γίνουν δέκα ράμματα στο σημείο, όπως αποκάλυψε ο Χάνσι Φλικ μετά το τέλος του αγώνα.

Η Μπαρτσελόνα κοινοποίησε μέσα από τα social media φωτογραφίες από το πρόσωπο του Κουμπαρσί ο οποίος φαίνεται να είναι γεμάτος στα αίματα.

Everything for the Club pic.twitter.com/8NibaXo1ON