Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πλησιάζει στον μυθικό στόχο των 100 γκολ στο Champions League, επίδοση που ανήκει μόνο στους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι, «τρέχοντας» με τον υψηλότερο ρυθμό σκοραρίσματος από κάθε άλλον παίκτη στη διοργάνωση!

Η ήττα από την Οσασούνα στο πρωτάθλημα πλήγωσε τον εγωισμό της Μπαρτσελόνα, η οποία ξέσπασε απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις (5-0) κατακτώντας έτσι το πρώτο της τρίποντο στο League Phase του φετινού Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον συνήθη ύποπτο στ' «αστέρια»: τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο μακράν του δεύτερου πιο έμπειρος παίκτης των Μπλαουγκράνα από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση απέδειξε για άλλη μια φορά την κλάση του, σκοράροντας δις απέναντι στους Ελβετούς και επεκτείνοντας το εξαιρετικό του ρεκόρ.

Έχοντας προσπεράσει εδώ και δύο χρόνια τον Καρίμ Μπενζεμά, ο Πολωνός στράικερ βρίσκεται σταθερά και δίχως να απειλείται άμεσα στην 3η θέση των all-time σκόρερ του θεσμού. Με τα δύο χθεσινά γκολ έφτασε τα 96, απέχοντας έτσι μόλις τέσσερα από την «κατοστάρα», επίδοση που ανήκει μόνο στο δίδυμο των GOAT, Κριστιάνο Ρονάλντο (140) και Λιονέλ Μέσι (129).

Σ' αυτό που όμως δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από κανέναν άλλον ο Λέβα είναι ο ρυθμός με τον οποίο σκοράρει. Συγκεκριμένα, με 96 γκολ σε 122 εμφανίσεις κατέχει την υψηλότερη συχνότητα τερμάτων στην ιστορία του θεσμού όσο αφορά παίκτες με τουλάχιστον 50 γκολ, δηλαδή 0,79 τέρματα ανά ματς. Με τον ίδιο δείκτη σταμάτησε την καριέρα του στην Ευρώπη ο Μέσι, ενώ ελάχιστα πιο χαμηλά βρίσκεται ο CR7 (0,77), αμφότεροι εκ των οποίων φυσικά έχοντας ανεβάσει τον πήχη και τη δυσκολία αυτών των αριθμών στα ύψη λόγω του όγκου των συνολικών τερμάτων τους.

Την πεντάδα σε αυτή τη λίστα συμπληρώνουν ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ (0,77 μ.ο., 56 γκολ σε 73 ματς, 6ος all-time) και ο Καρίμ Μπενζεμά (0,59 μ.ο., 90 γκολ σε 152 ματς, 4ος all-time).

