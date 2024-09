Ο Άλισον μίλησε για το νέο format του Champions League και έριξε τα «καρφιά» του κατά της UEFA, τονίζοντας πως κανείς δεν ενδιαφέρεται για τη γνώμη των ποδοσφαιριστών.

Η νέα εποχή του Champions League ξεκινάει σήμερα. Το νέο format θα κάνει απόψε για πρώτη φορά την εμφάνιση του, με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να μπαίνει πλέον σε νέα εποχή.

Μέχρι και σήμερα, το νέο format και ο τρόπος διεξαγωγής των διοργανώσεων της UEFA φέρνει πολλή κουβέντα από όλες τις πλευρές. Ο Άλισον σχολίασε το format που αποφάσισε να εφαρμόσει η UEFA και... έριξε τα «καρφιά» του κατά της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας της Λίβερπουλ σχολίασε με δόση ειρωνείας τη νέα πραγματικότητα, καθώς στάθηκε στο επιβαρυμένο πρόγραμμα που έχουν να ακολουθήσουν οι ποδοσφαιριστές και τόνισε πως από ότι φαίνεται η γνώμη των πρωταγωνιστών δεν μετράει και πολύ...

«Για εμάς τους ποδοσφαιριστές είναι καλό να παίζουμε με τους καλύτερους της Ευρώπης. Είναι επίσης μια καλή ιδέα να προσθέτεις παιχνίδια σε ένα όχι τόσο επιβαρυμένο πρόγραμμα... Ειρωνεύομαι αυτή τη στιγμή... Κάποιες φορές, κανείς δεν ρωτάει τη γνώμη των ποδοσφαιριστών για το τι πιστεύουν. Ίσως η γνώμη μας να μην μετράει και πολύ. Όλοι γνωρίζουν ωστόσο τι πιστεύουμε.

Χρειάζεται να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και να ακουστούν όλες οι απόψεις. Δεν είμαστε ανόητοι. Γνωρίζουμε πως ο κόσμος θέλει περισσότερα παιχνίδια. Πρέπει ωστόσο να καθίσουμε όλοι και να συζητήσουμε για το καλεντάρι, να ακουστούν όλες οι απόψεις και αυτές των ποδοσφαιριστών», ανέφερε ο Άλισον στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με τη Μίλαν.

🚨🔴 Alisson on new Champions League format: “For the supporters, amazing. But sometimes nobody asks the players what they think about adding more games…”.



“Maybe our opinion doesn’t matter at all”. pic.twitter.com/hvR8lubHKk