Η Μπάγερν Μονάχου έμεινε χωρίς τίτλο για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης άφησε εκτός Champions League την Μπάγερν Μονάχου και έτσι ο γερμανικός σύλλογος θα ολοκληρώσει τη σεζόν χωρίς να κατακτήσει τίτλο για πρώτη φορά έπειτα από το 2011/12.

Μυθικό φινάλε είχαμε στη Μαδρίτη όπου η Ρεάλ κατάφερε να επιστρέψει από την... κόλαση κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου καθώς ήταν πίσω στο σκορ με 0-1 και μέσα σε 3 λεπτά έκανε την ολική ανατροπή σε 2-1.

🚨🇩🇪 FC Bayern will have trophyless season for the first time since 2011/12, after tonight’s defeat. pic.twitter.com/Uudwyr20Hv