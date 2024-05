Ο Ζιντάν σχολίασε το Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου και απέφυγε ερώτηση για το μέλλον του (vid)

Ο Ζινεντίν Ζιντάν υποστηρίζει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα νικήσει την Μπάγερν Μονάχου και θα φτάσει στον τελικό του Champions League.

Ο επαναληπτικός αγώνας της Ρεάλ με την Μπάγερν το βράδυ της Τετάρτης στο «Μπερναμπέου» είναι οριακός μετά την ισοπαλία 2-2 στην Allianz Arena την περασμένη εβδομάδα.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι, η οποία δεν έχει χάσει νοκ άουτ αγώνα Champions League στην έδρα της εδώ και τέσσερα χρόνια, είναι το φαβορί για να περάσει στον μεγάλο τελικό όπου θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Μπορούσια Ντόρτμουντ - Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ζιντάν, ο οποίος έχει κατακτήσει το Champions League με τη «βασίλισσα» μία φορά ως παίκτης και τρεις φορές ως προπονητής, πιστεύει ότι η πρώην ομάδα του θα νικήσει την Μπάγερν. «Ελπίζω η Ρεάλ να κερδίσει, αλλά θα είναι ένα δύσκολο και περίπλοκο παιχνίδι», δήλωσε στο «Sky Germany» στο Grand Prix του Μαϊάμι την Κυριακή.

• Bayern or Real Madrid to win?

Zidane: "Hopefully Madrid. But it's going to be a difficult game"



• Will you be Bayern coach in the future?

Zidane: "No. I'm going to watch the game"



🎥 @Sky_PeterH @SkySport_Ben

pic.twitter.com/ez8xM2IdfI