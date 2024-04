Τα καπνογόνα που άναψαν οι οπαδοί της Μπάγερν στη ρεβάνς με την Άρσεναλ μπορεί να κοστίσουν στους Βαυαρούς καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να μην επιτραπεί στους φιλάθλους της Μπάγερν να ταξιδέψουν στη Μαδρίτη για τον ημιτελικό με τη Ρεάλ.

Η Μπάγερν κατάφερε να επικρατήσει της Άρσεναλ στη μεγάλη ρεβάνς του Μονάχου και να εξασφαλίσει την πρόκριση της στα ημιτελικά του Champions League όπου θα βρει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Βαυαροί ωστόσο κινδυνεύουν σοβαρά να ταξιδέψουν στη Μαδρίτη στη ρεβάνς του ζευγαριού, χωρίς τους φιλάθλους στο πλευρό τους. Σύμφωνα με την «BILD» τα καπνογόνα που άναψαν στην «Allianz Arena» οι οπαδοί της Μπάγερν στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ φέρνουν τους Βαυαρούς μπροστά σε ενδεχόμενη τιμωρία.

Όπως αποκαλύπτουν τα γερμανικά Μέσα η UEFA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τιμωρήσει την Μπάγερν με αποκλεισμό των οπαδών τους από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Το ίδιο για την Μπάγερν είχε συμβεί και απέναντι στην Άρσεναλ καθώς οι οπαδοί των Βαυαρών δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο «Έμιρεϊτς».

