Δύσκολες στιγμές βίωσε η οικογένεια του Χάρι Κέιν, καθώς όσο εκείνος βρισκόταν στο Λονδίνο με την αποστολή της Μπάγερν, τα τρία του παιδιά ενεπλάκησαν σε τροχαίο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρείς τραυματισμούς.

Ο Χάρι Κέιν έδωσε κανονικά το «παρών» στο παιχνίδι της Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Άρσεναλ για το Champions League (2-2), ωστόσο λίγες ώρες πριν πατήσει στο χορτάρι του «Έμιρεϊτς», ο Άγγλος και η οικογένειά του έζησαν δύσκολες στιγμές.

🚨 On Monday, while Harry Kane was traveling to London with the team, three of his kids were in a car accident.



Fortunately, they only had minor injuries and were taken to the hospital by ambulance. Everyone in the vehicles had minor injuries. @BILD



Glad they’re safe 🤍 pic.twitter.com/SkeyyDTRVf