Η Ρεάλ Μαδρίτης αναμένει το «ΟΚ» της UEFA για να κλείσει την οροφή του νέου επιβλητικού «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και να δημιουργήσει ακόμα πιο «καυτή» ατμόσφαιρα στον προημιτελικό του Champions League κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Το Champions League μπαίνει στην τελική του ευθεία και τα προημιτελικά της διοργάνωσης έρχονται με... ματσάρες. Φυσικά ξεχωρίζει η «μάχη» της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στην Ισπανία, που έχει τεράστιο ενδιαφέρον.

Οι Μερένγκες σκοπεύουν να κάνουν τα πάντα τόσο στο χορτάρι, όσο και στην κερκίδα για να πάρουν το προβάδισμα πρόκρισης. Και σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει ο κόσμος τους.

🚨 Real Madrid will ask UEFA if they can close the Bernabéu’s roof tomorrow to make the atmosphere as loud as possible against Manchester City.



