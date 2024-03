Η Άρσεναλ κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πόρτο και το όνειρο για την κούπα με τα μεγάλα αυτιά καλά κρατεί καθώς όποια ομάδα απέκλεισε την Πόρτο τις τελευταίες έξι φορές, έφτασε μέχρι και τον τελικό του Champions League.

Σε «θρίλερ» εξελίχθηκε η ρεβάνς του «Έμιρεϊτς» ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Πόρτο. Με ήρωα τον Ράγια η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα επικράτησε των «δράκων» στη διαδικασία των πέναλτι και τσέκαρε το εισιτήριο της για τη φάση των «8» του Champions League για πρώτη φορά έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια.

Μια πρόκριση η οποία μπορεί να «γεμίσει» ακόμα περισσότερο τις... μπαταρίες των ποδοσφαιριστών του Μικέλ Αρτέτα, ειδικά εάν αναλογιστούν ότι η προϊστορία δείχνει μέχρι και... τελικό! Από το 2017 έως και την περασμένη σεζόν, όποια ομάδα ξεπέρασε το εμπόδιο της Πόρτο στα νοκ άουτ του Champions League κατάφερε να φτάσει μέχρι και τον τελικό του θεσμού.

Η Γιουβέντους το 2017, η Λίβερπουλ τις επόμενες δύο σεζόν, η Τσέλσι το 2021 και η Ίντερ την περασμένη σεζόν. Και τις περασμένες πέντε φορές που η Πόρτο βρέθηκε στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης... έστειλε μέχρι και τον τελικό την ομάδα που την απέκλεισε. Το αρνητικό της υπόθεσης για την Άρσεναλ ωστόσο είναι ότι μόνο η Τσέλσι και η Λίβερπουλ τη μια από τις δύο φορές, κατάφεραν να σηκώσουν την κούπα με τα μεγάλα αυτιά.

Porto have reached the UCL knockout stage 6 times since 2017. In all previous 5 times, the team who eliminated them ended up reaching the Final.



2016-17 Juventus

2017-18 Liverpool

2018-19 Liverpool

2020-21 Chelsea

2022-23 Inter



See you in June, @Arsenal. pic.twitter.com/WELIrcvbz1