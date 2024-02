Φανερά εκνευρισμένος ο αμυντικός της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Ματς Χούμελς, με το πέναλτι που σφύριξε ο διαιτητής εναντίον και επέτρεψε στην Αϊντχόφεν να πάρει την ισοπαλία (1-1).

Αϊντχόφεν και Ντόρτμουντ έμειναν ισόπαλες στο «Philips Stadion» με το σκορ στο 1-1 και άφησαν... ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς της Βεστφαλίας.Οι Βεστφαλοί είχαν προηγηθεί από το 24ο λεπτό αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν απάντηση στο 54'. Ο Χούμελς στην προσπάθεια του να κόψει ανέτρεψε τον Τίλμαν και ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα, με το VAR να επιβεβαιώνει την παράβαση. Ο Λουκ Ντε Γιονγκ ανέλαβε την ευθύνη και ισοφάρισε (1-1). Μετά την ολοκλήρωση του ματς όμως, ο Χούμελς ήταν κάθετα αντίθετος με την απόφαση του ρέφερι και ξέσπασε on camera.

«Μηδέν τοις εκατό πέναλτι. Μηδέν! Μπαίνω μέσα, παίζω ξεκάθαρα τη μπάλα, αλλάζω πορεία και μόνο τότε κάνω ελάχιστη επαφή. Ο Τίλμαν γελούσε ανόητα στον αγωνιστικό χώρο, ο Μπακαγιόκο γελούσε ανόητα, όλοι μου χαμογελούσαν για λεπτά. Δύο γελοία πέναλτι που έχουμε δεχτεί από το Παρίσι. Δεν καταλαβαίνω τον διαιτητή. Δεν χρειάζεσαι εγχειρίδιο κανόνων για αυτό, αρκεί η κοινή λογική. Τώρα δίνουμε πέναλτι που δεν δίνουμε φάουλ στη μεσαία γραμμή. Δίνουμε χέρια για τα οποία δεν σφυρίζουμε στο κέντρο του γηπέδου. Είμαστε σε εντελώς λάθος δρόμο. Το VAR έκανε τον διαιτητή χειρότερο.Ο Τίλμαν πέφτει γιατί ξέρει ότι έχει μπερδέψει την κατάσταση και μετά χαμογελάει για πέντε λεπτά μετά. Είμαστε σε μια μάχη για τους 16 του Champions League. Πρέπει να περιμένετε διαιτητές στο υψηλοτερο επίπεδο».

Mats Hummels on the penalty decision: "Zero percent penalty. I go for the tackle, I clearly play the ball first, then catch him minimally afterward. We're in football, so, sorry. Zero percent penalty."



Hummels: "Tilmann was laughing his head off on the pitch, Bakayoko was… pic.twitter.com/GSEvlbEWem