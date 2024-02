Γκουντογκάν: «Βλέπω άλλες ομάδες στο Champions League με περισσότερες δυνατότητες από εμάς»

Ο Γκουντογκάν σε συνέντευξη που έδωσε πριν την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Νάπολι, στάθηκε στον υψηλό ανταγωνισμό που υπάρχει στο φετινό Champions League.

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν παράχωρησε συνέντευξη ενόψει της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Νάπολι, στάθηκε στον υψηλό ανταγωνισμό που υπάρχει στο φετινό Champions League και τόνισε πως βλέπεις άλλες ομάδες με περισσότερες δυνατότητες και εμπειρία από την Μπάρτσα.

«Θα είμαι ειλικρινής. Βλέπω άλλες ομάδες με περισσότερες δυνατότητες και εμπειρία. Αλλά αν προκριθούμε στα προημιτελικά μπαίνουμε σε ένα ειδικό στάδιο. Ποιος θα περίμενε η Ίντερ να έφτανε στον τελικό πέρσι; Είμαι ρεαλιστής, αλλά ξέρω επίσης ότι είναι δύσκολο για όλους».

Υπενθυμίζουμε πως η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει τη Νάπολι στη φάση των «16» του Champions League και θα επιδιώξει να πάρει προβάδισμα πρόκρισης από το πρώτο κιόλας μεταξύ τους ματς, στην Ιταλία (21/02, 22:00), προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση στην προημιτελική φάση του θεσμού.

