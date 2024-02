Ένα τρομερό ρεκόρ κατάφερε να γράψει η Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League με τη νίκη της στη Δανία απέναντι στην Κοπεγχάγη.

Με το ένα πόδι στα προημιτελικά του Champions League βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «πολίτες» έκαναν το καθήκον τους, επικράτησαν με 3-1 μέσα στη Δανία κόντρα στην Κοπεγχάγη και έβαλαν γερές βάσεις για την εξασφάλιση του εισιτηρίου που οδηγεί στους «8» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αυτή για τη Μάντσεστερ Σίτι ήταν η 9η συνεχόμενη νίκη στο Champions League. Οι «πολίτες» κουβαλούσαν δύο νίκες από την περασμένη σεζόν και πλέον μετράνε εννιά σερί, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να έχει το απόλυτο 7/7 φέτος. Μάλιστα το συγκεκριμένο σερί αποτελεί και αγγλικό ρεκόρ, καθώς καμία άλλη ομάδα από την Premier League δεν έχει μετρήσει τόσες συνεχόμενες νίκες στο Champions League με τη Λίβερπουλ να ακολουθεί με επτά σερί.

