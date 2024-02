Η European Super League είναι έτοιμη να ζητήσει τεράστια αποζημίωση ύψους 3,63 δισ. ευρώ από την UEFA που αφορούν οικονομικές ζημιές.

Η κόντρα ανάμεσα στη European Super League και την UEFA καλά κρατεί, καθώς η υπό σύσταση λίγκα ετοιμάζει αγωγή κατά της ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου και θα ζητήσει 3.63 δισ. ευρώ ως αποζημίωση για οικονομικές ζημιές.

Σύμφωνα με το «calcioefinanza», το εν λόγω ποσό προέκυψε ύστερα από ανάλυση και συζητήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων από τα έσοδα που ουσιαστικά χάθηκαν, λόγω της μη δημιουργίας της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε πως η απόφαση καθόρισε ότι το καταστατικό της UEFA και της FIFA που χρησιμοποιήθηκε το 2021 για να εμποδίσει τη... γέννηση της European Super League ήταν παράνομο. Συγκεκριμένα ήταν αντίθετο με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές που υποστηρίζουν, όπως ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ε.Ε.

