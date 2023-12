Ο τερματοφύλακας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αντρέ Ονανά, «δεν είναι ευχαριστημένος» με τη φόρμα του, αλλά επισημάνει ότι δεν είναι «ο χειρότερος στον κόσμο».

Ο Καμερουνέζος διεθνής τερματοφύλακας της Γιουνάιτεντ Αντρέ Ονάνα συμπεριλήφθηκε στην ομάδα της σεζόν 2022-23 του Champions League, αφού βοήθησε την Ίντερ να φτάσει ως τον τελικό κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι. Τα κατορθώματά του στην Ιταλία έφεραν μια μεταγραφή ύψους 48 εκατομμυρίων λιρών στο Ολντ Τράφορντ.

Μέχρι τώρα οι εμφανίσεις του με τους «Κόκκινους Διαβόλους» όμως δεν έχουν πείσει, αφού μετράει μια σειρά από λάθη που θέτουν αμφιβολίες σχετικά με τον μέλλον του παρότι έχει υπογράψει πενατετές συμβόλαιο με την ομάδα. Ο 27χρονος όμως υποσχέθηκε ότι θα ανακτήσει τη χαμένη του φόρμα και απάντησε σε όσους έσπευσαν να τον ξεγράψουν.

Ο Ονάνα είπε στο Sky Sports: «Αν πρέπει να μιλήσω για τη μέχρι τώρα σεζόν μου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν είμαι χαρούμενος γιατί ξέρω ότι μπορώ να αποδώσω πολύ καλύτερα. Το έκανα στο παρελθόν και ξέρω ότι θα το κάνω και στο μέλλον. Δεν βρισκόμαστε σε καλή φάση. Ελπίζω τα πράγματα να αλλάξουν το συντομότερο δυνατό. Αλλά ακούστε, θέλετε να μου πείτε σε έξι μήνες ο καλύτερος τερματοφύλακας στο Champions League την περασμένη σεζόν, μπορεί να γίνει ο χειρότερος στον κόσμο; Μπα. Όλα είναι προσωρινά. Ξέρω ότι θα είναι εντάξει. Αν όχι σήμερα, θα είναι αύριο, αν όχι αύριο, μεθαύριο».

Εδώ το σχετικό tweet:

🔴 André Onana tells Sky: “You want to tell me in 6 months, the best goalkeeper in Champions League last season can become the worst in the world? Nah…”.



“I know it’ll be alright here at Man United. It’s just matter of time”. pic.twitter.com/TSAbqG0OoP