Η Κοπεγχάγη προκρίθηκε στους «16» του Champions League και αποφάσισε να κεράσει μπύρες όλους τους οπαδούς που ήταν παρόντες στον αγώνα με τη Γαλατάσαραϊ.

Μπορεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κέντρισε τα βλέμματα λόγω της τεράστιας αποτυχίας της, καθώς τερμάτισε τελευταία στον όμιλο του Champions League, ωστόσο η χθεσινή βραδιά άνηκε δικαιωματικά στην Κοπεγχάγη που για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια θα είναι παρούσα στους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι Δανοί κατάφεραν να «λυγίσουν» τη Γαλατάσαραϊ στην έδρα τους και έτσι εξασφάλισαν το εισιτήριο για τα νοκ άουτ, με τη διοίκηση να δίνει το έναυσμα για την έναρξη του... γλεντιού αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση των ανθρώπων της ομάδας, όλοι οι οπαδοί της Κοπεγχάγης που ήταν παρόντες στον ιστορικό αγώνα με τη Γαλατάσαραϊ είχαν από μια κερασμένη μπύρα!

Μόλις ακούστηκε το τελικό τριπλό σφύριγμα, ο εκφωνητής του γηπέδου ανακοίνωσε ότι όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας είχαν από μια μπύρα κερασμένη, δίνοντας έτσι το «πράσινο» φως για την έναρξη των πανηγυρισμών.

🍻🇩🇰 FC København are delighted with their UCL qualification, so much so they announced free beer for all fans in the stadium! (@footballinDK/@CphGunner) pic.twitter.com/Saaw8uaETw