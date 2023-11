Ο 23χρονος Ρορό Ρικέλμε αναδέιχθηκε MVP του «διπλού» της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στη Φέγενορντ αλλά χρειάστηκε λίγη ώρα να το... συνειδητοποιήσει, πριν «λυγίσει» από τη συγκίνηση.

Σπουδαία στιγμή και... φοβερή αντίδραση από τον Ρορό Ρικέλμε! Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός των Ροχιμπλάνκος επέστρεψε φέτος - μετά από μια σειρά δανεισμών - στον σύλλογο στον οποίο μεγάλωσε και άρχισε να παίρνει ολοένα και περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του.

Δηλωτικό της βελτίωσής του μάλιστα ήταν και το βραβείο του MVP το οποίο παρέλαβε μετά το «διπλό» πρόκρισης της Ατλέτικο απέναντι στη Φέγενορντ. Ο Ισπανός έκανε εξαιρετική εμφάνιση αλλά όταν του έδωσαν τη χαρακτηριστική «αστεράτη» μπαλίτσα δεν μπορούσε να το πιστέψει. Του φάνηκε πιθανότερο κάποιος να του κάνει πλάκα!

I’m not crying, you’re crying 🥹



This is pure Atleti ❤️🤍 pic.twitter.com/V6oQlm9BO6