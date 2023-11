Χάου για το σωτήριο γκολ του Μπαπέ: «Δεν νομίζω ότι ήταν πέναλτι»

Εξαιρετικά απογοητευμένος ο προπονητής της Νιουκάστλ Έντι Χάου μετά το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο πέναλτι της Παρί Σεν Ζερμέν που στέρησε στην ομάδα του μια μεγάλη νίκη.

Στο 90+6΄ του Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκαστλ, με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Άγγλων, ο Λιβραμέντο έκανε χέρι στην περιοχή και το VAR κάλεσε τον ρέφερι, Μαρτσίνιακ, να ελέγξει στο μόνιτορ τη φάση, με τον Πολωνό να καταλογίζει πέναλτι παρά το γεγονός πως η μπάλα είχε βρει αρχικά στα πλευρά του Άγγλου.Ο Κιλιάν Μπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση και δεν αστόχησε, ισοφαρίζοντας για την Παρί στην «εκπνοή» του αγώνα με τις «Καρακάξες».

Μετά την ολοκλήρωση του ματς, ο Έντι Χάου δήλωσε στο TNT Sports: «Για να είμαι ειλικρινής ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Αισθάνομαι εξαιρετικά απογοητευμένος, αλλά την ίδια στιγμή, πολύ, πολύ ευχαριστημένος με αυτό που έδωσαν οι παίκτες σήμερα. Κάποιες στιγμές είχαμε την τύχη με το μέρος μας, αλλά νομίζω ότι το αξίζαμε, αν και στο τέλος μας έλειψε η τύχη γιατί δεν πιστεύω ότι ήταν πέναλτι. Είναι ένα εξαιρετικά απογοητευτικό συναίσθημα, αλλά τώρα μπορεί να αποδειχθεί απλώς μια άλλη ιστορία στη σεζόν μας».

⚪️⚫️ Eddie Howe: “I don’t think that was a penalty. We know that when it hits a body part first and his hands are low, it's not a penalty”.



