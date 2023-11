Ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι, φάνηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος όταν δέχθηκε -ξανά- ερώτηση σχετικά με το αν θα συνεχίσει ή όχι στον πάγκο της ομάδας της «βασίλισσας».

Στο τελευταίο χρονικά ρεπορτάζ από την Ισπανία, Κάρλο Αντσελότι και Ρεάλ Μαδρίτης, θα συνεχίσουν μαζί και μετά το πέρας του συμβολαίου του Ιταλού τεχνικού. Όμως ο «Καρλέτο» συνεχίζει να δέχεται σε κάθε ευκαιρία ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του και φαίνεται πλέον να έχει αγανακτήσει.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ευρωπαϊκής «μάχης» της Ρεάλ με τη Νάπολι (29/11, 22:00), ο έμπειρος τεχνικός, ρωτήθηκε ξανά και ανέφερε: «Θα το ξαναπώ: δεν μιλάω για το μέλλον μου», αλλά αναφέρθηκε όλα τα τρέχοντα θέματα, όπως το ημερολόγιο, τους τραυματισμούς της ομάδας, το θέμα του τερματοφύλακα, ενώ υπερασπίστηκε και τον Τσάβι.

«Δεν μιλάω για το μέλλον μου, συγγνώμη», απάντησε σε σχετική ερώτηση και πρόσθεσε λίγο αργότερα. «Αν θέλω να μείνω; δεν μιλάω για αυτο. Θα σας δώσω την ευκαιρία να μου κάνετε άλλη μια ερώτηση».

🚨⚪️ Ancelotti when asked about new deal at Real Madrid: “I don’t speak about my future, sorry”.



“Do I wanna stay? I don’t speak about it. I will give you an opportunity to ask me another question”. pic.twitter.com/KevdFGhytD