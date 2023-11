Συμπλοκές μεταξύ οπαδών σημειώθηκαν στο Παρίσι λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της Παρί με τη Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Παρί Σεν Ζερμέν και Νιούκαστλ αναμετρώνται στο Παρίσι στον όμιλο του θανάτου με φόντο την πρόκριση στη φάση των «16», αλλά η μεταξύ τους σύγκρουση δεν έμεινε μονάχα στον αγωνιστικό χώρο.

Γάλλοι οπαδοί άλλωστε επιτέθηκαν στους ταξιδιώτες οπαδούς των Magpies και ξέσπασαν άγριες συμπλοκές στην πόλη του Παρισιού, μόλις λίγες ώρες πριν από το ματς των δυο ομάδων.

Όπως φαίνεται μάλιστα από τα βίντεο οι οπαδοί της Παρί αναζητούσαν τους αντίστοιχους της Νιούκαστλ με... άγριες διαθέσεις και η κατάληξη ήταν μάλλον η αναμενόμενη.

27.11.2023, Hooligans PSG🇫🇷 attacked Newcastle🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans before tomorrow match https://t.co/Fjy3xrmcco pic.twitter.com/DlVRrBHIMy

27.11.2023, Hooligans PSG🇫🇷 attacked Newcastle🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans before tomorrow match https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/yqRTB7xHon

27.11.2023, Hooligans PSG🇫🇷 looking for Newcastle🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans before tomorrow match https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/ApGlHFTHI8