Μπορεί ο Ράφαελ Λεάο να έκανε άνω-κάτω την άμυνα της Παρί, μπορεί ο Ολιβιέ Ζιρού να σκόραρε το γκολ της νίκης, ωστόσο ο πιο κομβικός ποδοσφαιριστής της Μίλαν στη νίκη κόντρα στην Παρί ήταν άλλος και ακούει στο όνομα, Ρούμπεν Λόφτους Τσικ.

Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στη νοκ άουτ φάσης του Champions League έμεινε η Μίλαν, μετά την πολύ μεγάλη της νίκη στο «Σαν Σίρο» με 2-1 απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Στέφανο Πιόλι που ομολογουμένως βρίσκεται σε δύσκολη θέση, είδε τα «μεγάλα» χαρτιά να βγαίνουν μπροστά και να φέρνουν... τούμπα το παιχνίδι. Ο Λεάο ήταν αυτός που αρχικά ισοφάρισε, ενώ ο Ζιρού ολοκλήρωσε την ανατροπή, με τη Μίλαν να φτάνει στο πρώτο της «τρίποντο» για φέτος, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ωστόσο, η εικόνα του παιχνιδιού «έδειξε», ότι κανένας εκ των δύο σκόρερ δεν ήταν ο MVP του αγώνα. Μπορεί η UEFA να έδωσε το βραβείο στον Λεάο, ωστόσο αυτός που έκανε τη «βρώμικη» δουλειά και οδήγησε τη Μίλαν στην ανατροπή ήταν ο Ρούμπεν Λόφτους Τσικ, καθώς ο Άγγλος «κατάπιε» μόνος του το κέντρο της Παρί και βοήθησε καταλυτικά τους «ροσονέρι» στη μεγάλη επιτυχία.

Στην Αγγλία δεν αποτέλεσε έκπληξη η χθεσινή εμφάνιση του Λόφτους Τσικ. Οι ικανότητες που έχει ο Άγγλος μέσος να διασφαλίζει την μπάλα, σε συνδυασμό με την άριστη τεχνική του και τη δύναμη που διαθέτει, τον ξεχωρίζουν όταν είναι σε καλή ημέρα. Οι πολλοί τραυματισμοί που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια δεν τον άφησαν να εξελιχθεί και να γίνει κομβικός ποδοσφαιριστής της Τσέλσι, με αποτέλεσμα να αποχωρεί από τους «μπλε» το καλοκαίρι του 2023.

Κόντρα στην Παρί, ο Λόφτους Τσικ έδειξε σε όλους τι μπορεί να κάνει, βγάζοντας πολλά από τα χαρακτηριστικά που είχε παρουσιάσει στην Τσέλσι τη σεζόν 2018/19 υπό τις οδηγίες του Σάρι. Ο Λόφτους Τσικ ήταν παντού στον αγωνιστικό χώρο, έτρεχε, «έκλεβε», ξέφευγε και δημιουργούσε συνεχώς χώρους για τους συμπαίκτες του, κερδίζοντας κατά κράτος τους ποδοσφαιριστές του Λουίς Ενρίκε στον άξονα.

Ruben Loftus-Cheek vs PSG Unreal Performance. pic.twitter.com/KBP6iigaAh

Ο Ζαϊρέ Εμερί δεν κατάφερε να δείξει το ταλέντο του, με τον Λόφτους Τσικ να τον «εξαφανίζει» και να του... προσθέτει μια κακή εμφάνιση, μετά την πολύ καλή περίοδο που είχε ο Γάλλος τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο άλλοτε χαφ της Τσέλσι έδωσε συνολικά έντεκα μονομαχίες στο κέντρο και κατάφερε να επικρατήσει στις εννιά, καθώς είχε και μια κερδισμένη εναέρια!

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Loftus Cheek vs PSG



90' Minutes played

36 Touches

15/20 (75%) Acc. passes

2 Key passes

2 (0) Crosses (acc.)

1 Shots off target

1 Shots blocked

5 (4) Dribble attempts (succ.)

10 (8) Ground duels (won)

1 (1) Aerial duels (won)

9 Possession lost

3 Was fouled

1 Tackles

1 Dribbled… pic.twitter.com/dpxj8kKrPK