Μια αρνητική επίδοση «έγραψε» με την ήττα απέναντι στη Σαχτάρ ο Τσάβι, με τον Καταλανό να διαθέτει το χειρότερο ρεκόρ προπονητή των «μπλαουγκράνα» στο Champions League.

Η Μπαρτσελόνα πήγε στο Αμβούργο για δύο αποτελέσματα, με σκοπό να «κλειδώσει» μαθηματικά την πρόκριση της στους «16» του Champions League, ωστόσο τα «θαλάσσωσε». Οι «μπλαουγκράνα» έκαναν ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της σεζόν, δεν δημιούργησαν καμία κλασική ευκαιρία και ηττήθηκαν από τη Σαχτάρ με 1-0, μένοντας έτσι στους εννιά βαθμούς, όπου τους έπιασε η Πόρτο που έκανε το καθήκον της απέναντι στην Αντβέρπ.

Μπορεί η πρόκριση να είναι... σχεδόν επιβεβαιωμένη, ωστόσο η εικόνα της Μπαρτσελόνα τόσο απέναντι στη Σαχτάρ, όσο και γενικότερα το τελευταίο διάστημα, προκαλεί έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της ομάδας. Ο Τσάβι δείχνει να έχει ξεμείνει από ιδέες, την ώρα που το ρόστερ της ομάδας μοιάζει να είναι το καλύτερο από όλα τα προηγούμενα των «μπλαουγκράνα» τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, με τη συγκεκριμένη ήττα, ο Τσάβι έγραψε και μια πολύ άσχημη επίδοση σε προσωπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, ο Καταλανός, έγινε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα με τη χειρότερη επίδοση σε ομίλους του Champions League, φτάνοντας τις πέντε ήττες. Από την ημέρα που έγινε προπονητής της Μπαρτσελόνα, ο Τσάβι έχει δώσει συνολικά 20 παιχνίδια στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετρώντας μόλις επτά νίκες.

Tough night for Xavi and Barcelona as they lose 1-0 to Shakhtar Donetsk 😅



This loss marks Xavi's 5th in the #UCL group stage, tying the record for any Barcelona manager 🤯 pic.twitter.com/dDvhPXtqrg