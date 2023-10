Ο Φερμίν Λόπεθ έλαμψε σε ένα ακόμα παιχνίδι της Μπαρτσελόνα, κερδίζει συνεχώς πόντους όποτε του δίνεται η ευκαιρία και αποδεικνύει ότι η Μασία ήταν, είναι και θα είναι πάντα εκεί για τους «μπλαουγκράνα».

Το όνομα του Φερμίν Λόπεθ έκανε «μπαμ» το καλοκαίρι. Σε εκείνο το φιλικό «clasico» που έγινε στις ΗΠΑ το περασμένο καλοκαίρι. Μια «οντισιόν» για τον 20χρονο μεσοεπιθετικό που συστήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον ποδοσφαιρικό πλανήτη, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με ένα γκολ και μια ασίστ.

Λίγους μήνες αργότερα, ο Φερμίν έκανε την καλύτερη επίσημη επαγγελματική του εμφάνιση, μέχρι την επόμενη. Τα πολλά προβλήματα της Μπαρτσελόνα τις τελευταίες εβδομάδες με τους πολλούς τραυματισμούς, έχουν αναγκάσει τον Τσάβι να προχωρήσει στην αγαπημένη του κίνηση ανάγκης, με τον Καταλανό να φέρνει «αίμα» από τη Μασία.

Ο 20χρονος προπονείται έτσι και αλλιώς κανονικά με την πρώτη ομάδα από την αρχή της σεζόν, παίρνοντας συνεχώς λεπτά συμμετοχής. Κόντρα στη Σαχτάρ ωστόσο, ο Τσάβι του έδωσε φανέλα βασικού και εκείνος άρπαξε την ευκαιρία από τα... μαλλιά, δίνοντας μια μοναδική παράσταση, μπροστά στα μάτια της Ευρώπης. Και όλα αυτά, σπουδάζοντας παράλληλα πάνω στην Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού!

Η 26η του Σεπτέμβρη θα είναι πάντα ξεχωριστή για τον Φερμίν Λόπεθ. Ο Τσάβι τον πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι στη Μαγιόρκα, όσο η Μπαρτσελόνα βρισκόταν πίσω στο σκορ. Ο Ισπανός χαφ ανταπέδωσε την εμπιστοσύνη του προπονητή του, καθώς κατάφερε να ισοφαρίσει λίγα λεπτά μετά την είσοδο του, «σώζοντας» έτσι τον βαθμό που την κρατάει μέχρι και σήμερα στο -1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η επόμενη ημέρα «έλεγε» ρεπό για τους ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα. Ο Φερμίν ωστόσο είχε μάθημα στη σχολή του, που έχει να κάνει με την Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Ο Λόπεθ σπουδάζει τα τελευταία δύο χρόνια και το κάνει παράλληλα με το ποδόσφαιρο. Δεν σκέφτηκε ποτέ να την αφήσει στην άκρη λόγω της άνεσης που του προσφέρει το ποδόσφαιρο.

❗️| After scoring the goal against Mallorca, Fermín López went to the University yesterday afternoon to attend a class in the Degree in Physical Activity and Sports Sciences which he started two years ago. [@mundodeportivo] #fcblive pic.twitter.com/X9WacJBulw