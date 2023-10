Τρομερή επίδοση από τον Μαρτινέλι: Σκοράρει σε κάθε ντεμπούτο του ως βασικός (vid)

Μια φοβερή επίδοση που θέλει τον Μαρτινέλι να σκοράρει (σχεδόν) σε όλες τις διοργανώσεις που έχει αγωνιστεί για πρώτη φορά ως βασικός με την Άρσεναλ.

Η Άρσεναλ κατάφερε να φύγει με το διπλό από τη Σεβίλλη, κάνοντας έτσι αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση του ενός εισιτηρίου που οδηγεί στα νοκ άουτ του Champions League. Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών των «κανονιέρηδων» καθώς ήταν αυτός που κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν».

Ένα γκολ που ωστόσο δεν προκάλεσε εντύπωση στην Άρσεναλ, διότι ο Βραζιλιάνος συνηθίζει να το κάνει αυτό στα ντεμπούτα του σε διοργανώσεις ως βασικός. Πιο συγκεκριμένα, για τον 22χρονο αυτή ήταν η τέταρτη διοργάνωση που έχει καταφέρει να σκοράρει με τη φανέλα της Άρσεναλ, κάνοντας το ντεμπούτο του ως βασικός.

Το είχε κάνει τον Σεπτέμβριο του 2019 στο Carabao Cup, στην πρώτη του συμμετοχή στη διοργάνωση από το αρχικό σχήμα. Το έκανε και στο Europa League τον Οκτώβρη του ίδιου έτους, παίζοντας για πρώτη φορά στη διοργάνωση, από το ξεκίνημα μιας αναμέτρησης.

Το ίδιο έκανε και στην Premier League τον Δεκέμβρη του 2019, όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου. Χθες ολοκλήρωσε το «παζλ», καθώς στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στο Champions League, κατάφερε να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ για την Άρσεναλ απέναντι στη Σεβίλλη.

⚽ League Cup (Sep 2019)

⚽ Europa League (Oct 2019)

⚽ Premier League (Dec 2019)

⚽ Champions League (Oct 2023)



Gabriel Martinelli loves a goal on his first start in a competition 🇧🇷 pic.twitter.com/mftBZ516YU