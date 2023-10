Ο... αλήτης Γκαρνάτσο «έσκαψε» την άσπρη βούλα στο πέναλτι της Κοπεγχάγης (vid)

Όσο οι υπόλοιποι συζητούσαν με τον διαιτητή για την απόφαση του να δώσει πέναλτι στην Κοπεγχάγη στις καθυστερήσεις, ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο «έσκαβε» με το πόδι την άσπρη βούλα το πέναλτι που λίγα λεπτά αργότερα έπιασε ο Ονάνα.

Απρόσμενους ήρωες βρήκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πολύ σημαντική της επικράτηση με 1-0 απέναντι στην Κοπεγχάγη. Ο Χάρι Μαγκουάιρ σκόραρε το γκολ της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ, ενώ ο Αντρέ Ονάνα ήταν αυτός που απέκρουσε πέναλτι στις καθυστερήσεις, με τους δύο ποδοσφαιριστές που τα έχουν «ακούσει» τελευταία, να γνωρίζουν την αποθέωση στο φινάλε.

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας κατάφερε να βγάλει το πέναλτι του Τζόρνταν Λάρσον στο 90+7' και κράτησε το 1-0 της Γιουνάιτεντ απέναντι στην Κοπεγχάγη, δίνοντας έτσι στην ομάδα του ένα πολύ μεγάλο «τρίποντο» για τη συνέχεια του Champions League.

Βέβαια, ο τερματοφύλακας των «κόκκινων διαβόλων» χρειάστηκε και τη συνεισφορά του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο. Την ώρα που όλοι συζητούσαν με τον διαιτητή για την απόφαση του, περιμένοντας παράλληλα το VAR, ο νεαρός Αργεντίνος εξτρέμ σκέφτηκε να ασχοληθεί με την άσπρη βούλα. Όπως φαίνεται από τα χαρακτηριστικά πλάνα, ο Γκαρνάτσο «έσκαψε» με το πόδι του το σημείο του πέναλτι, με σκοπό να φθείρει τον αγωνιστικό χώρο στο σημείο και να οδηγήσει σε κακή εκτέλεση τον Λάρσον.

Ο Λάρσον βρήκε στόχο, ωστόσο ο Ονάνα κατάφερε να τον «ψαρέψει», κρατώντας ανέπαφη την εστία του, με τη Γιουνάιτεντ να φτάνει στη νίκη και στο «τρίποντο».

Whilst the Manchester United players protested to the referee yesterday, Alejandro Garnacho 𝘀𝗰𝘂𝗳𝗳𝗲𝗱 the penalty spot right before Copenhagen took it 😳 pic.twitter.com/EZRdmHKW8q