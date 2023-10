Κόσμος και παίκτες έγιναν ένα στην Ουνιόν: «Ζούμε το όνειρο στο Champions League»

Παρά την ήττα μέσα στη Γερμανία, οι οπαδοί της Ουνιόν Βερολίνου κάλεσαν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας στο πέταλο μετά το τέλος της αναμέτρησης και τους αποθέωσαν για την εμφάνιση τους απέναντι στη Νάπολι.

Την τρίτη της διαδοχική ήττα στους ομίλους του Champions League, γνώρισε η Ουνιόν Βερολίνου, στην παρθενική της συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα της γερμανικής πρωτεύουσας στάθηκε καλά απέναντι στη Νάπολι, ωστόσο η ποιότητα των πρωταθλητών Ιταλίας ήταν ικανή να τους δώσει τη νίκη στη μοναδική κλασική ευκαιρία που είχαν στο ματς.

Αυτός ήταν και ο λόγος που οι οπαδοί της Ουνιόν δεν κράτησαν... κακία στους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους. Αντιθέτως, οι φίλαθλοι της γερμανικής ομάδας, αποθέωσαν το τεχνικό σταφ και τους ποδοσφαιριστές μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Οι οπαδοί που ήταν στο πέταλο, ζήτησαν από τους παίκτες να κατευθυνθούν προς τη μεριά τους με σκοπό να τους μιλήσουν. Πολλοί μάλιστα ήταν αυτοί που πίστεψαν ότι οι Γερμανοί οπαδοί ήθελαν να... βάλουν χέρι στους ποδοσφαιριστές, ωστόσο αυτό που συνέβη ήταν το ανάποδο.

Οι φίλαθλοι της Ουνιόν τόνισαν στην ομάδα ότι πρέπει άπαντες να νιώθουν υπερήφανοι για την εμφάνιση τους, καθώς στάθηκαν στο όνειρο που ζει ο οργανισμός με την παρουσία στο Champions League.

“You should be nothing but proud”



“You lost to Napoli where they had only 1 shot on target”



“We’re living the dream in the Champions League”



Being told by the Germans around me this is what the fans told their players after the loss



THIS is Union Berlin 👏 pic.twitter.com/M5McecLwXV