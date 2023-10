Η Γαλατασαράι κέρδισε τον πρώτο της αγώνα στην Αγγλία στα 117 χρόνια ιστορίας της

Ο Ικάρντι και οι συμπαίκτες του έσπασαν μια πραγματική κατάρα.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βιώνει μια πραγματικά απογοητευτική έναρξης στη σεζόν. Μετράει δύο ήττες σε δύο αγώνες Champions League, βρίσκεται στη δέκατη θέση στην Premier League με τρεις νίκες και τέσσερις ήττες, ο Σάντσο είναι εκτός ομάδας, οι εμφανίσεις του Ονάνα είναι τουλάχιστον αρνητικές, ο προπονητής Τεν Χαγκ αναπόφευκτα βρίσκεται σε κίνδυνο.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, το βράδυ της Τετάρτης (04/10) η Γαλατασαράι πήρε ιστορικό «διπλό» μέσα στο «Όλντ Τράφορντ». Σε 117 χρόνια ιστορίας ο σύλλογος από την Κωνσταντινούπολη δεν είχε κερδίσει ποτέ στην Αγγλία.

Η πρώτη προσπάθεια χρονολογείται από το Κύπελλο UEFA 1978/79, και τελείωσε με ήττα στη Γουέστ Μπρομπ. Για τους άλλους αγώνες στη Μεγάλη Βρετανία, πρέπει να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο στη σύγχρονη εποχή, στο Champions League: μια ισοπαλία και μια ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μεταξύ 1993 και 1994, ένα πολύ καθαρό 0-5 επί της Τσέλσι το 1999. Λίγους μήνες αργότερα, την άνοιξη του 2000, η Γαλατά πέτυχε ένα 2-2 εκτός έδρας με τη Λιντς στον ημιτελικό του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ, αποτέλεσμα που επέτρεψε στην ομάδα του Τερίμ να φτάσει στον τελικό (στη συνέχεια κέρδισε την Άρσεναλ στα πέναλτι , αλλά προφανώς σε ουδέτερο στάδιο). Και πάλι: 0-0 στο Anfield εναντίον της Λίβερπουλ το 2002, 2-3 ξανά στην έδρα των Reds το 2006, 0-1 εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2012.

Οι δύο τελευταίες συναντήσεις χρονολογούνται από το 2014: Με λίγα λόγια, το γκολ του Ικάρντι βοήθησε να σπάσει αυτό που ήταν πραγματική κατάρα.

Αν δούμε τους τρεις μεγάλους του τουρκικού ποδοσφαίρου, στην πραγματικότητα, μόνο η Γαλατασαράι δεν είχε καταφέρει ακόμα να κερδίσει έναν αγώνα σε αγγλικό γήπεδο: Η Φενέρμπαχτσε «άλωσε» το Ολντ Τράφορντ (0-1) τον Οκτώβριο του 1996, ενώ η Μπεσίκτας κέρδισε την Τσέλσι (0 -2) την 1η Οκτωβρίου 2003.

