Το Νιούκαστλ ετοιμάζεται να υποδεχτεί το σεντόνι με τ' αστέρια στο «St. James' Park» έπειτα από 20 ολόκληρα χρόνια στην αναμέτρηση κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρη η πόλη τις τελευταίες ημέρες κινείται σε ρυθμούς Champions League.

Με τη βοήθεια ενός βαν του τηλεοπτικoύ δικτύου, «TNT Sports», έβαλε τον κόσμο από νωρίς σε... κλίμα αγώνα, καθώς ο ύμνος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ακουγόταν σε κάθε σημείο της πόλης.

Το εντυπωσιακό σκηνικό στήθηκε με τη βοήθεια και ενός προτζέκτορα, όπου σε διάφορα κτήρια εμφανίζονταν στιγμές από το παρελθόν της Νιούκαστλ στο Champions League, με γκολ και σπουδαίους ποδοσφαιριστές που υπηρέτησαν το club.

