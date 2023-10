Γηπεδική ατμόσφαιρα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα της Κωνσταντινούπολης για τη Γαλατάσαραϊ, όταν ένοικος σε ρόλο εκφωνητή έδωσε το... σύνθημα για τον Μάουρο Ικάρντι.

Η Γαλατάσαραϊ πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 3-2 απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και άλωσε το «Ολντ Τράφορντ» για να εκτοξεύσει τις πιθανότητες πρόκρισης στη φάση των «16» του Champions League.

Και μπορεί το ταξίδι στην Αγγλία να μην επέτρεψε σε αρκετούς Τούρκους οπαδούς να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση, όμως ορισμένοι φίλοι της Γαλατά κατάφεραν να... φέρουν λίγη από την ατμόσφαιρα πίσω στην πατρίδα τους.

Στην Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα μετατράπηκε σε... γήπεδο, όταν ένας από τους ενοίκους έδωσε το σύνθημα σε ρόλο εκφωνητή για το γκολ νίκης του Μάουρο Ικάρντι.

Αμέσως οι υπόλοιποι ακολούθησαν στον ρυθμό ζητωκραυγάζοντας το όνομα του Αργεντινού επιθετικού, ο οποίος εξιλεώθηκε για το χαμένο πέναλτι στο Μάντσεστερ με το νικητήριο γκολ που έκρινε την αναμέτρηση.

Meanwhile in Istanbul last night. 🇹🇷🔥 pic.twitter.com/aKBlYxTpVq